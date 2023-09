Il Comune di Milano: conti in ordine, utile in crescita Il Comune di Milano chiude l'esercizio 2022 con un risultato della gestione operativa positivo e un utile netto in crescita, versando alla fiscalità generale oltre 140 milioni di euro di imposte. Un risultato importante, frutto di una crescita del fatturato da 7 a 10,5 miliardi di euro.