Il Comune celebra Katalin Karikó. Premio Nobel per la Medicina

L’amministrazione comunale rende omaggio al Premio Nobel 2023 per la Medicina che è stato attribuito a Katalin Karikó e Drew Weissman per le loro scoperte che consentono lo sviluppo di vaccini a mRna: i loro lavori hanno aperto la strada per arrivare con grandissima rapidità a un vaccino efficace contro il Covid-19. La professoressa Karikò è stata a Pieve Emanuele, invitata nel 2021 dalla Humanitas University ad aprire l’anno accademico: in quell’occasione ha ricevuto una laurea honoris causa in Medicina dell’Ateneo proprio per il suo eccezionale lavoro su l’innovativa tecnologia a mRNA. "Humanitas University si riconferma anche in questa occasione un polo scientifico di altissimo valore – spiega il primo cittadino Pierluigi Costanzo – capace di attrarre personaggi di elevatissimo calibro. Sono davvero tanti i riconoscimenti che questa realtà accademica continua a riscuotere e la nostra amministrazione comunale, che ha creduto dall’inizio in questo progetto, è fiera di poterla annoverare tra i fiori all’occhiello del nostro paese".