Il compleanno della Bicocca: "Un Pavillion per unire la ricerca e l’impresa"

Un compleanno speciale per l’università più giovane di Milano, la Bicocca, che festeggia annunciando un nuovo progetto per l’innovazione e ricerca. Parole chiave con le quali, il 10 giugno di 26 anni fa, s’inaugurava l’Università degli studi Milano-Bicocca, e che oggi si confermano con l’annuncio dell’apertura, in città, di un hub dedicato alla valorizzazione della ricerca tra università e imprese: Bicocca Pavillion, realizzato dall’università attraverso BiM (“Bicocca Incontra Milano“, progetto di rigenerazione urbana) per promuove l’innovazione attraverso una più stretta collaborazione tra pubblico e privato e sviluppare idee, progetti e business che possano avere un impatto positivo sulla società.

"Il cambiamento è necessario nel nostro Paese, il nostro punto di forza è l’eccellenza nella ricerca – afferma Giovanna Iannantuoni, rettrice della Bicocca nonché presidente della Crui, la Conferenza dei rettori italiani - questo Pavillion sarà proprio come vuole essere questo ateneo: in continuo dialogo con il mondo che ci circonda. Vogliamo che da questo ecosistema di istituzioni pubbliche, mondo privato e della ricerca venga fuori la benzina per i motori della crescita del nostro Paese: la formazione del capitale umano e l’innovazione tecnologica che viene dalla ricerca. Sono sicura che riempiremo questo edificio di giovani, di idee, di imprenditorialità, perché l’iniversità italiana ha bisogno di fiducia".

Il Bicocca Pavillion, che sarà inaugurato a gennaio 2025 e costerà tre milioni e mezzo di euro, è uno spazio polifunzionale di 800 metri quadrati progettato dallo studio di architettura Piuarch su due livelli: un primo piano che sarà dedicato allo sviluppo di progetti di business, innovazione e imprenditorialità e un piano terra aperto al pubblico, destinato a iniziative di impatto sociale su innovazione e tecnologia.

"L’obiettivo principale di questo progetto è potenziare la nostra capacità di trasferire le conoscenze generate all’interno dell’università al mondo esterno, alle industrie ma anche alla società e al terzo settore – spiega Salvatore Torrisi, prorettore alla Valorizzazione della ricerca della Bicocca –. Con questo hub vogliamo abbattere le barriere che a volte si creano con le imprese e stabilire un canale di comunicazione con il mondo esterno". Un modo concreto per unire imprenditorialità accademica e collaborazione con le imprese.

"Questa iniziativa – aggiunge Torrisi – porterà a operazioni di venture building, per unire ricercatori e imprenditori per sviluppare le idee e portarle sul mercato. Oppure attraverso un percorso proof of concept sarà possibile validare idee già nate per arrivare ad un prototipo e industrializzarlo, o farlo diventare una start-up".