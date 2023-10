Il comitato Rondó-Torretta di Sesto San Giovanni: "Altra rissa, realtà fuori controllo"

Il comitato cittadini Quartiere Rondó-Torretta di Sesto San Giovanni, comitato nato spontaneamente da qualche mese, ha documentato tramite la sua pagina Facebook l’ennesimo episodio di violenza avvenuto venerdì pomeriggio vicino a pPiazza Trento e Trieste. "Si è trattato di una vera e propria rissa in pieno giorno in via Marconi, confermando la percezione dei cittadini, ovvero di una situazione sempre più fuori controllo", denunciano i rappresentanti del comitato di cittadini che vivono e frequentano il quartiere Rondó-Torretta a Sesto San Giovanni. "Non si contano più le segnalazioni e le richieste di maggiore controllo che arrivano da ogni parte, non solo dagli abitanti, ma anche dai lavoratori che frequentano la zona", proseguono dal comitato di cittadini. Il comitato ritiene evidente che la rimozione delle panchine non abbia risolto il problema, e che occorra urgentemente dare una risposta di tipo diverso all’emergenza che vive il quartiere. Il comitato chiede all’Amministrazione e alla politica sestese di essere ascoltato e poter presentare le proprie proposte. "Pur avendo chiesto da oltre un mese di essere ricevuti dall’assessore alla Polizia locale, non abbiamo ricevuto nessuna risposta", aggiungono. Nei giorni scorsi il comitato ha lanciato una petizione online per denunciare lo stato di degrado della zona, raccogliendo quasi 300 firme: Petizione · Rondò Torretta,Sesto San Giovanni,Stop degrado!!!! Change.org