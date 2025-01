Il Comitato comunale per la legalità. Bocciato il Piano per i mercati: "Troppi ghisa distaccati in tribunale"

Il Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa del Comune presieduto dall’ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo boccia la strategia di Palazzo Marino sulla riqualificazione dei mercati coperti. La relazione che si riferisce al secondo semestre del 2024 parte dall’analisi della situazione del Mercato comunale Isola, finito sotto la lente della Direzione antimafia a causa di presunte infiltrazioni della ’ndrangheta sulle attività commerciali presenti nella struttura.

L’osservazione iniziale del Comitato di Colombo indica "un primo, serio, problema in merito allo stato di conservazione degli immobili in esame. Il Comitato rileva, al riguardo, come sia indispensabile effettuare uno studio che evidenzi i costi da sostenere per la messa in regola degli immobili. Le eventuali bonifiche e la messa in sicurezza degli edifici sono aspetti che devono essere affrontati prioritariamente e con la massima celerità, anche per scongiurare il rischio di responsabilità (civile e penale) da parte dell’amministrazione comunale. In questo senso si suggerisce di avviare una attività di monitoraggio dei mercati per verificare la situazione a livello manutentivo degli edifici e, così facendo, sapere dove e come intervenire".

Quanto alle presunte infiltrazioni del clan Piromalli sul Mercato all’Isola, fatti di rilevanza penale dai quali il Comune, comunque, è estraneo, il Comitato per la legalità suggerisce all’amministrazione una modifica di impostazione sull’assegnazione degli immobili tramite bando pubblico: "L’aggiudicatario della gestione del mercato è stato l’unico partecipante alla gara d’appalto. In merito, il Comitato ha raccomandato fermamente di adottare (appuratane l’assenza) una procedura che, con riferimento alle ipotesi in cui vi sia un solo partecipante ad una gara d’appalto, preveda l’esecuzione di verifiche rafforzate sull’aggiudicatario". Non è finita. Sul piano di riqualificazione dei mercati comunali, l’organismo guidato da Colombo stronca l’impostazione adottata da Palazzo Marino d’intesa con Sogemi: "Il Comitato suggerisce di non trattare il tema dei mercati comunali in modo unitario, perché, così facendo, le differenti peculiarità tra le varie sedi verrebbero accantonate, mentre meritano una specifica considerazione".

Colombo si occupa anche dell’avvicendamento al comando della Polizia locale: Gianluca Mirabelli ha preso il posto di Marco Ciacci. Nell’incontro con il Comitato, Sala ha sottolineato che "dopo sette anni sia legittimo e opportuno cambiare, risultando fisiologico che una eccessiva continuità della carica sia controproducente rispetto a esigenze di rotazione". Citata anche la relazione del delegato del sindaco per la Sicurezza, Franco Gabrielli, il quale insiste sul "numero troppo alto di agenti della Polizia locale distaccati in Tribunale".

Il Comitato, infine, promuove la Giunta sul fronte del bando per le nuove licenze taxi: "Un primo passo per la gestione di un servizio che riveste un ruolo centrale per la vita della città e che, specialmente negli ultimi anni, non è per nulla stato in grado di soddisfare le esigenze dell’utenza".