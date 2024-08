Il colosso del guanto sportivo. La Reusch ha scelto Vignate. L’ok dopo un anno e mezzo

Una procedura urbanistica in corso da un anno e mezzo, e ieri sera l’approvazione della variante al piano di governo del territorio che accende il semaforo verde: trasloco a Vignate da Cernusco sul Naviglio di un polo magazzini e uffici di Reusch spa, il marchio tedesco re del guanto da portiere da calcio e in generale del settore dell’abbigliamento sportivo, in particolare da sport invernali. L’edificio della società Wester srl, che detiene il celebre brand, vedrà la luce in via Del Lavoro, ospiterà magazzini e una palazzina uffici, progetto di pregio sul fronte della sostenibilità e con caratteristiche architettoniche dal particolare appeal.

"Una grande opportunità per il paese" e un progetto di importante ritorno per il Comune, che introiterà, oltre agli standard, un milione circa di oneri di urbanizzazione. In aula il voto alla variante da parte della maggioranza guidata da Diego Boscaro con l’ok anche dei consiglieri di minoranza, ed ex amministratori, di Insieme per Vignate, che hanno avviato la procedura nel 2022 e l’hanno condotta sul filo del traguardo. È stato il vicesindaco Daniele Calvi a ripercorrere l’iter: avvio della variante, conferenza di servizi, esclusione della Vas, adozione e osservazioni. Mancava l’ultimo passaggio. Il progetto presentato dalla società, e illustrato in più di una visita vignatese dall’ad societario Erich Weitzmann, è già corredato di dettagli, incluse le mitigazioni: attorno all’insediamento sorgerà una cortina di alberi e arbusti. Nei disegni già evidente la grande attenzione all’estetica e alla sostenibilità. La palazzina sarà dotata di soluzioni tecnologiche di auto alimentazione e a basso impatto, un fiore all’occhiello in un contesto dalla connotazione produttiva. Sul prestigio dell’insediamento orgoglio bipartisan.

"Ho avuto modo - dice il sindaco Boscaro - di vedere i disegni e di incontrare l’ad della società. L’intervento è di grande importanza, e naturalmente scegliamo di condurlo, con il nostro voto, in porto". In aula anche l’apprezzamento dell’ex sindaco Gobbi: "Portare sul territorio comunale una realtà di prim’ordine, e con novant’anni di attività alle spalle, è un grande risultato. Mi ha colpito subito, di quest’azienda, la grande attenzione agli aspetti ambientali e di sostenibilità". Reusch un marchio che ha ‘vestito’ nei decenni le mani di tanti campioni fra rete e pali. Qualche nome: Julio Cesar, Christian Abbiati, Marco Storari. È inoltre fornitore ufficiale delle federazioni sciistiche di maggior successo al mondo. La sede pronta ad approdare a Vignate ha operato per decenni a Cernusco sul Naviglio, in zona Villa Fiorita. Il trasloco sarà cosa fatta, si pensa, entro il 2025. M.A.