Il colonnello Atzori lascia la GdF di Sesto e saluta il Nord Milano

Giro di saluti istituzionali per il colonnello Roberto Atzori che, dopo tre anni alla guida del Gruppo di Sesto San Giovanni della Guardia di Finanza, lascia il suo incarico per assumere il ruolo di comandante provinciale a Belluno. In questi giorni il finanziere ha infatti incontrato i sindaci del Nord Milano, prima dell’avvicendamento che si terrà tra meno di due settimane. "Desidero ringraziarlo sentitamente per il prezioso servizio prestato alla nostra città e per il suo costante impegno nella tutela della legalità - ha commentato il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano -. A nome di tutta la nostra comunità esprimo i miei più sinceri auguri per il nuovo e prestigioso incarico". Il colonnello Atzori lascerà il comando del Gruppo sestese dal 25 settembre, per passare a quello di Belluno, dove succede a Dario Guarino. "Al colonnello Atzori il mio grazie per l’attenzione dimostrata verso la cittadinanza e la vicinanza alle istituzioni - ha dichiarato il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi -. Un in bocca al lupo per questa nuova esperienza dove porterà la sua capacità di ascolto e attenzione alle necessità del territorio". La.La.