Il "collaudato" Michele Russo torna al vertice di Fratelli d’Italia

È stato l’onorevole Riccardo De Corato, in qualità di presidente del congresso cittadino di Fratelli d’Italia, ad aprire la discussione tra gli iscritti sestesi dopo i saluti istituzionali del sindaco Roberto Di Stefano (Lega) e dell’assessore Gianni Fiorino (Forza Italia). L’elezione, per guidare il partito di Giorgia Meloni, ha premiato il collaudatissimo Michele Russo, militante della prima ora, che ha già ricoperto il ruolo più volte negli ultimi anni. Sei componenti del consiglio direttivo cittadino, che apre già il cantiere per le prossime Amministrative, dove FdI conta di avere la golden share della coalizione e magari per la prima volta anche il candidato sindaco. La.La.