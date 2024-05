“Il cielo in una stanza” (della Rsa). Lanciata una raccolta di fondi

Una raccolta fondi per sostenere il progetto "Il cielo in una stanza". Lo ha lanciato la rsa Residenze del sole, che collaborerà con giovani artisti per decorare i soffitti delle camere degli anziani, realizzando il cielo in tutte le sue sfumature, partendo proprio dai disegni degli ospiti. L’intervento sarà realizzato nel nucleo "Smeraldo" posto al secondo piano della struttura che ospita 20 persone. "La nostra residenza da sempre si pone come una porta aperta al quartiere e alla città. Tutta la nostra attività di animazione è condotta in collaborazione con associazioni, gruppi culturali, sportivi e scuole di ogni ordine e grado. Anche l’idea della co-progettazione dei soffitti con giovani writer rientra nella nostra idea di apertura alla intergenerazionalità", ha spiegato la direttrice Gianfranca Duca. Saranno decorate 12 stanze (4 camere singole e 8 doppie) e sarà effettuato un concorso con giovani artisti per la co-progettazione dei disegni da realizzare con i residenti secondo i loro desideri (stelle, luna, pianeti). "La nostra struttura si trova in un bellissimo parco che gli ospiti vedono dalle loro finestre e ora vogliamo che nelle stanze entri anche il cielo.

Per questo, vogliamo decorare in modo meraviglioso e fantasioso i loro soffitti - ha sottolineato Duca -. La cura dei dettagli in ambienti curati e belli aiuta a rendere la quotidianità più leggera e più bella. Ogni pennellata sarà un passo verso la creazione di un ambiente rilassante e stimolante, contribuendo al loro benessere emotivo e mentale". La campagna punta a raccogliere poco meno di 8mila euro per sostenere i costi per imbiancare i muri e decorare i soffitti delle stanze con cieli e nuvole. Per aderire al crowfounding basta andare sul portale www.ideaginger.it e selezionare il progetto della rsa così da donare un contributo.