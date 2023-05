Il chiringuito del parco cerca un gestore

Il chiringuito del parco dei Germani a Cernusco cerca un gestore, niente affitto il Comune rinuncia, ma ci sono 35mila euro di opere da realizzare e fino a settembre il chiosco dovrà rimanere aperto almeno fino alle 20. Sono questi i paletti del futuro contratto che l’Amministrazione firmerà con il nuovo gestore. Diciotto mesi di accordo rinnovabili di altri 12. Tutto nero su bianco nella manifestazione di interesse pubblicata il 17 maggio scorso per la concessione della "casetta nel parco". I lavori di ristrutturazione previsti dall’intesa dovranno essere realizzati sulla base di un progetto esecutivo, "siglati di un professionista abilitato - precisa il municipio - approvato dalla Giunta, e andranno conclusi entro sei mesi dalla firma". Il gestore potrà realizzare un dehor a proprie spese, con le necessarie autorizzazioni, "la tensostruttura temporanea dovrà avere una superficie massima di 150 metri quadrati aggiuntiva adiacente al portico esterno del locale". Un escamotage per allungare la stagione a tutto il periodo estivo e anche a quello invernale, "per ampliare lo spazio per il ristoro, ma anche per gli eventi". Tra le richieste dell’Amministrazione, l’apertura del bar da aprile a settembre, dalle 8 alle 20, con possibilità di concordare un’estensione dell’orario e la garanzia che durante il restyling non venga meno l’attività e ci sia la possibilità di utilizzare i bagni. Per presentare le candidature c’è tempo fino al 5 giugno a mezzogiorno.

Bar.Cal.