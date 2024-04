Il centro vaccinale chiude per restyling

Chiude per restyling il centro vaccinale di Gorgonzola, pazienti dirottati sulle altre tre strutture dell’Asst. Disagi inevitabili. A Vimodrone (via Cesare Battisti 23) dovranno fare riferimenti anche i residenti di Cernusco e Segrate; a Pioltello (via San Francesco 16) gli abitanti di Carugate e Cassina de’ Pecchi e a Melzo (viale Riccardo Gavazzi 100) chi risiede a Bussero, Bellinzago, Pessano, Gessate, Cambiago, Gorgonzola e tutti i Comuni che di solito si recano a Trezzo sull’Adda. Per info si può telefonare allo 02.98118555; oppure scrivere una e-mail all’indirizzo vaccinazioni.melzo@asst-melegnano-martesana.it. Il nuovo corso scatterà il 2 maggio, data di chiusura per il cantiere all’ex Serbelloni di via Bellini.