Il centro senz’auto via alle prove tecniche

Centro storico senz’auto tutti i venerdì e sabato dal tardo pomeriggio a sera, in concomitanza ma anche non, con il palinsesto di iniziative estive, "approfittiamo della bella stagione per un centro più a misura di socializzazione". Per garantire sicurezza ai pedoni e a tutti coloro che prenderanno parte alle iniziative di “Gorgonzola estate” una corposa ordinanza viabilistica del comando di polizia locale, che elenca le vie interessate allo stop, istituisce sensi unici provvisori e aree di parcheggio. Prove tecniche di zona a traffico limitato in centro, misura su cui da tempo si riflette ma che non è, per ora, nei progetti immediati dell’Amministrazione. Impegnata, questo sì, e come proprio l’altra sera è stato spiegato in consiglio comunale, a predisporre un nuovo piano del traffico urbano che dia massima priorità alla sicurezza di pedoni e ciclisti.

Torniamo all’estate e alle comunicazioni indirizzate, in queste ore, a cittadini e commercianti. L’isola pedonale scatterà alle 19 ogni venerdì e si protrarrà sino alle 23. La carta delle vie e piazze chiuse al traffico veicolare è corposa: via Italia, vicolo Corridoni, piazza Cagnola, via Cesare Battisti, piazza Italia, via Serbelloni dall’intersezione con piazza Cagnola sino all’intersezione con monsignor Cazzaniga, via Giana e piazza Garibaldi. Scatteranno divieti di sosta, multe e rimozione forzata. Le deroghe. "In generale - così nell’ordinanza - ai residenti e ai titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi è consentito il transito a passo d’uomo allo scopo di raggiungere autorimesse o posti auto privati, e ai fornitori delle attività". Ai commercianti, già nelle scorse settimane, la possibilità di occupare con tavolini gli spazi esterni a condizioni economiche maggiormente vantaggiose. M.A.