Il Centro porterà il nome del sindaco

Il 15 marzo il Centro sportivo di via Buonarroti sarà dedicato ufficialmente a Ermanno Zacchetti (nella foto). È il primo appuntamento di Cernusco Capitale europea dello sport inclusivo e del volontariato 2025. Non poteva che essere così. Fu proprio il sindaco scomparso nel luglio scorso dopo un tumore a credere nel progetto. La decisione è stata presa dal consiglio comunale a ottobre, adesso è cominciato il conto alla rovescia per la cerimonia. Nel pubblico, durante la seduta, anche la moglie Anna e il figlio Matteo. La scelta di una struttura sportiva è sembrata a tutti la più adatta, il primo cittadino era stato anche assessore allo Sport e quella delega se l’è sempre tenuta stretta. Ciclista appassionato amava correre, giocare a calcio, a basket con i ragazzi. Prima, ci sarà la Zac Run, una corsa per tutti per le vie della città. Bar.Cal.