Il Centro di Arese. Ecco tutte le offerte

La formula è quella dello "speed meeting", un incontro veloce tra chi offre e chi cerca lavoro. In questo caso all’interno de Il Centro di Arese, uno degli shopping mall più visitati in Italia. È qui che giovedì 24 ottobre dalle 10 alle 14.30 si terrà il primo "recruiting day" organizzato in collaborazione con Afol Met, l’ente che si occupa di lavoro e formazione nel territorio milanese. La giornata è dedicata alla ricerca di commessi, addetti alla ristorazione e altre figure che lavoreranno nei negozi e nei locali del centro commerciale che oggi conta 200 negozi, ristoranti, bar e fast food e occupa oltre 3.500 dipendenti (indotto escluso). L’evento avrà una sezione dedicata alle presentazioni aziendali a platea e un’area appositamente predisposta per i colloqui. Ogni azienda partecipante avrà una propria postazione personalizzata e identificabile con logo dove rappresentanti del settore risorse umane accoglieranno i candidati per un colloquio. Brand e aziende che parteciperanno al recruting day rappresentano diverse categorie, dall’abbigliamento ai libri, dalla ristorazione al settore florivivaista. L’evento, rivolto a chi cerca lavoro, è gratuito e richiede iscrizione anticipata tramite compilazione di un modulo. I candidati preselezionati dal servizio di ricerca del personale di Afol Metropolitana potranno incontrare le aziende, conoscere le posizioni aperte e partecipare ai colloqui negli orari indicati. Tra le aziende che hanno aderito c’è il gruppo Inditex con i brand Zara, Pull&Bear, Oysho, Zara Home, Stradivarius e Bershka. Poi Percassi, Lego, Nike, Starbucks e Victoria’s Secret; Essilor Luxottica, Franck Provost, Libero Milano, Viridea, JD Sports, Nashi Argan.

Roberta Rampini