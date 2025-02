Il caso Tamoil. Comune e ministero chiedono i danni

Approvata dalla giunta, su proposta del sindaco Andrea Virgilio, l’azione giudiziaria a sostegno del Ministero dell’Ambiente nella causa di risarcimento danni intentata alla Tamoil Raffinazione in corso al Tribunale Civile di Brescia. Il Ministero chiede siano risarciti i costi di compensanzione del danno ambientale (cinque milioni di euro) e oltre quattro milioni per il danno non patrimoniale all’immagine e alla funzione amministrativa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il comune supporterà le argomentazioni del Ministero dell’Ambiente e sosterrà l’azione per il risarcimento del danno ambientale.