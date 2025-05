"Il caso Moro" a Pieve. Uno spettacolo-lezione

"Il caso Moro": domani spettacolo-lezione a cura del prof. Pino Gargiulo che porterà il rapimento e l’uccisione del leader democristiano. L’appuntamento è doppio: alle 9.30 per le scuole e alle 21 per la cittadinanza.

"Lo spettacolo sul "Caso Moro" è nato dalle lezioni di storia al liceo scientifico in cui insegno e dall’aver partecipato a diverse conferenze di Agnese Moro e Franco Bonizzoli (ex- brigatista che partecipò al rapimento di Aldo Moro) sul tema della "Giustizia riparativa" - spiega Pino Gargiulo - incontri nei quali, inevitabilmente, la figlia del Presidente della Dc esprimeva considerazioni su alcune dinamiche del rapimento e dell’ omicidio del padre. Mi sono, allora, impegnato nella ricerca di documenti incontrando non solo la "verità processuale" (si sono celebrati ben cinque processi nel corso di circa vent’anni), ma anche molti misteri, incongruenze, documenti secretati, stranezze".

Gli spettacoli si terranno all’ex centrale termica di via Donizetti. Mas.Sag.