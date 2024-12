Il caso Ki Group. Santanchè indagata per la bancarotta

MILANOLa ministra del Turismo Daniela Santanchè, l’ex compagno Canio Mazzaro con il fratello Michele, Antonino Schemoz, Filippo Rolando e Stefano Crespi sono indagati dalla procura di Milano per la bancarotta fraudolenta di Ki Group srl, una delle società del gruppo del bio-food.

L’indagine sulla Ki Group, di cui la ministra, che ha sempre sostenuto di avere avuto un ruolo marginale, è stata presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante dal 30 aprile del 2019 al 31 dicembre del 2021, è in corso da più di un anno. Il tribunale fallimentare lo scorso gennaio ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società con un "passivo" di oltre 8,6 milioni di euro.

Ki Group srl è stata la prima delle società del gruppo bio a finire in liquidazione giudiziale. L’ultima, invece, quotata in Borsa, è stata Bioera, dichiarata fallita lo scorso 4 dicembre.

Questa non è l’unica grana per la senatrice di FdI, perché è già imputata per il caso Visibilia con l’accusa di "truffa aggravata all’Inps" sulla cassa integrazione Covid. Per quest’ultimo caso, la Cassazione ha fissato per il 29 gennaio l’udienza in cui deciderà sulla competenza territoriale tra Roma o Milano.

A ottobre, infatti, durante l’udienza preliminare, i legali della senatrice, avevano sollevato il tema della competenza territoriale, con la richiesta di spostare il procedimento a Roma, dove, appunto, ha sede l’Inps. Da qui la decisione della gup di Milano, Tiziana Gueli, di trasmettere gli atti alla Suprema Corte per la decisione preliminare sulla sede. L’altra accusa contestata, sempre per Visibilia, è quella di false comunicazioni sociali: il 17 gennaio ci sarà la decisione del gup in merito alla richiesta di rinvio a giudizio.

I legali della senatrice in una nota replicano: "La dottoressa Daniela Garnero Santanchè è assolutamente certa che verrà dimostrata la sua estraneità a qualsiasi addebito. È agevole rilevare come l’iscrizione della senatrice nel registro degli indagati è legata esclusivamente alla carica rivestita in seno all’organo amministrativo. Che agli atti del fascicolo non risulti ipotizzato alcun addebito nei confronti del ministro Santanchè è dimostrato dalla stessa richiesta di proroga delle indagini preliminari firmata dai pm, in cui si legge che il Curatore non ha neppure ancora depositato la relazione fallimentare".

L’inchiesta per bancarotta di Ki Group srl è coordinata dai pm Marina Gravina, Luigi Luzi e dall’aggiunto Roberto Pellicano.

Anna Giorgi