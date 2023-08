Il Camper di Poste a Gorgonzola: Apertura in Via Cantoni

Stessa via, Simone Cantoni, per l’ufficio postale di Gorgonzola provvisorio, sportelli e impiegati salgono sulla postazione mobile. Il camper di Poste ha aperto le porte a correntisti e clienti, soluzione tampone per permettere il ripristino dell’ufficio vero e proprio a pochi metri di distanza, danneggiato dalla tromba d’aria della settimana scorsa. Funzionalità ridotta, sono disponibili operazioni finanziarie e di accettazione corrispondenza e pacchi da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35. Mentre, per questioni di spazio le comunicazioni in giacenza sono state trasferite a Cernusco, dove potranno essere ritirate in via Pietro 2D (la sede è aperta da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e sabato dalle 8.20 alle 12.35). Per informazioni si può contattare il numero verde 803.160 (dalle 8 alle 20 da lunedì a sabato). Intanto, sono cominciati i lavori di sistemazione dello sportello messo fuori uso dal meteo impazzito. Un’altra spesa da inserire fra i danni del cambiamento climatico che ha messo in ginocchio la Martesana con alberi schiantati dal vento, strade allagate, tetti di capannoni portati via dalle raffiche. Una lista lunga per un evento fuori norma che in città ha avuto uno dei propri epicentri.

Bar.Cal.