Il Bicocca-Pavilion spalanca le porte con l’auditorium e la casa della Fondazione

La “casa“ di Fondazione Bicocca è stata inaugurata ieri al BiM, insieme a tutto il Bicocca Pavilion che la ospita. L’Innovation Hub è al primo piano del nuovo edificio di viale Piero e Alberto Pirelli 10, nel cuore della piazza verde di BiM. Lo spazio è stato firmato dallo studio di architettura Piuarch ed è parte del progetto di riqualificazione promosso da Aermont Capital, società di asset management paneuropea con focus su real estate, e Kervis SGR, società di gestione del risparmio, insieme a Manifattura Srl.

Sotto l’ala dell’Innovation Hub cinque aree tematiche: Transition (ovvero servizi e tecnologie per ridurre l’impatto ambientale e promuovere una gestione responsabile delle risorse); Material Science (ricerca, sviluppo e applicazione di nuovi materiali per migliorare la sostenibilità); Life Sciences & Healthcare (servizi e tecnologie per la prevenzione, diagnosi, trattamento e cura della salute, innovazioni per migliorare la qualità della vita); Social Innovation (per rispondere a bisogni sociali emergenti) e intelligenza artificiale.

Oltre al taglio del nastro, si entra già nel vivo con la prima iniziativa di Fondazione Bicocca: una “Call4Ideas“ rivolta alla comunità dell’Università di Milano-Bicocca, per proporre idee progettuali di possibile interesse per le imprese aderenti al progetto. Saranno selezionate da una giuria di esperti e parteciperanno a un hackathon, che si svolgerà nei prossimi mesi, alla fine del quale verranno avviate le soluzioni più promettenti.

"L’Hub dell’Innovazione di Fondazione Bicocca ospitato dal Bicocca Pavilion è il punto di arrivo di un viaggio rivolto ad accelerare l’impatto delle risorse e competenze multidisciplinari del nostro ateneo a beneficio delle imprese, delle istituzioni e della società", sottolinea il prorettore alla Valorizzazione della ricerca dell’Università, Salvatore Torrisi.

Il Bicocca Pavilion ospita anche un ristorante caffetteria, un’area per lo studio e il lavoro e, nel piano interrato, un auditorium da 200 posti, una palestra, un parcheggio da 500 posti e un deposito biciclette.

