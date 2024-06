Il benessere psicologico dei bambini va difeso

Razzante*

Il benessere emotivo, psicologico e relazionale dei bambini e dei ragazzi è un elemento fondamentale per il loro sviluppo armonioso e per la costruzione di una società sana e resiliente. In un’epoca caratterizzata da cambiamenti rapidi e sfide globali, è essenziale garantire che i più giovani possano crescere in un ambiente che supporti non solo il loro sviluppo fisico, ma anche quello mentale ed emotivo. Proprio di recente Fondazione Cariplo ha lanciato il bando “Attenta-mente“, un’iniziativa di grande importanza del valore di 2 milioni di euro, finalizzata al miglioramento del benessere emotivo, psicologico e relazionale di bambini e ragazzi. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 2 luglio 2024.

L’obiettivo del bando è garantire interventi diffusi e capillari, articolati e sistemici, pensati per generare valore per le traiettorie di vita di ragazzi e famiglie a rischio e in sofferenza grazie alla partecipazione coordinata di attori del terzo settore, del mondo sanitario e della scuola. In occasione del lancio di questo bando, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) ha organizzato per oggi un evento online intitolato “Parla con l’OPL – Nuovo Bando Attenta-mente“ con l’obiettivo di rispondere a quesiti e richieste di chiarimento riguardo al bando, mediante chiarimenti da parte dei rappresentanti dell’OPL e di Fondazione Cariplo. Fondazione Cariplo, con il supporto dell’OPL, si è attivata nell’ambito della promozione della salute mentale e del benessere delle nuove generazioni, riconoscendo l’importanza di interventi mirati e coordinati per affrontare le sfide attuali. La partecipazione a questi bandi ed eventi rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un futuro migliore per i nostri giovani e le loro famiglie. La stabilità emotiva delle nuove generazioni è un tassello importante nella costruzione di una società più equilibrata.

*Docente di Dirittodell’informazioneall’Università Cattolica