Il bando comunale: cercasi consulente

Chiamatelo, se volete, Mr. Urbanistica. Il Comune ha avviato un avviso pubblico per individuare un consultente legale per redarre un parere in materia urbanistica, alla luce del contenzioso in atto con la Procura su alcune pratiche edilizie La consulenza – che durerà 45 giorni e sarà retribuita con 8 mila euro – avrà ad oggetto la legittimità delle prassi interpretative e applicative degli

uffici comunali in particolare sulla qualifica degli interventi di demolizione-ricostruzione, come ristrutturazione o nuova costruzione, anche chiarendo se sia necessario mantenere elementi di continuità (e quali) tra edificio demolito e da realizzare. M.Min.