Il 7 gennaio il Cammino dei Magi. Si cercano figuranti grandi e piccoli

Anche Bresso avrà il suo “Cammino dei Magi“, la sfilata storica in costume d’epoca, come accade nella vicina metropoli. L’appuntamento è per la mattinata di domenica 7 gennaio: il corteo, organizzato dall’associazione “Amici della Biblioteca” con il Comune di Bresso e con la Comunità pastorale “Madonna del Pilastrello“, è aperto ai cittadini che vogliano parteciparvi come figuranti. Si cercano adulti e bambini, maschi e femmine, per i ruoli di pastore, pastorello, dignitario regale, funzionario di corte, popolano e soldato romano.

Il “Cammino dei Magi” prevede un percorso sul piccolo territorio locale: il corteo partirà, alle 10.45, dall’oratorio San Giuseppe di via Galliano per muoversi nelle vie Roma, De Gatti, Vittorio Veneto fino all’angolo con via Lurani, dove ci sarà la sosta davanti al Palazzo di Erode; proseguirà sempre in via Vittorio Veneto fino a piazzale della Costituzione. Qui, nell’Area Iso Rivolta ci sarà l’omaggio dei Magi alla Sacra Famiglia. Per partecipare, basta scrivere un’e-mail a magiabresso@gmail.com entro domenica 31 dicembre.

Giu.Na.