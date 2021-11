Corsico (Milano) - Momenti paura oggi, mercoledì 3 novembre, nel Milanese. I clienti dell'Ikea di Corsico (Milano) di via Concetto Marchesi sono stati evacuati a causa della presenza di una sostanza irritante percepita nell'ambiente. L'allarme è scattato intorno alle 13.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco accorsi sul posto circa mille persone sono state invitate a uscire all'esterno per consentire l'intervento delle squadre dei tecnici del nucleo Nbcr, chiamato a intervenire quando esiste un pericolo di sostanze gravemente nocive alla salute umana (nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche). Sono in corso accertamenti tecnici per chiarire se si sia trattato di spray al peperoncino (ipotesi al momento ritenuta più probabile) o di altre sostanze.

Sul posto sono state inviate due automediche e tre ambulanze,(in codice giallo) per soccorrere i clienti che hanno avvertito il malessere alle vie respiratorie. Come riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) il personale sanitario ha valutato le condizioni delle persone coinvolte: 8 non sono state ospedalizzate mentre due donne (di 22 e 35 anni) sono state portate in codice verde all'Ospedale San Carlo con sintomi da intossicazione (tosse e bruciore alla gola) e una terza (24 anni) è stata trasportata all'ospedale San Paolo con

irritazione delle vie aeree, anche lei in condizioni non gravi.

Ikea ha "prontamente attivato le procedure di sicurezza e informato le autorità competenti, che sono intervenute sul posto" ha spiegato l'azienda in una nota aggiungendo che "a seguito delle dovute verifiche è stata disposta dalle autorità la possibilità di rientrare nello store e la situazione è al momento sotto controllo". "La priorità di Ikea - assicurano dalla multinazionale svedese - è sempre la sicurezza e la salute dei propri co-worker, clienti e fornitori e per questo continueremo a collaborare con le autorità per identificare le cause dell'accaduto".