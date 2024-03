I segreti nascosti del Sempione

Pasquetta in città? Perché non approfittarne per una giornata nel verde, a scoprire i segreti di uno dei luoghi più conosciuti di Milano – il Parco Sempione – coi propri bambini? Il Fai domani propone due esperienze (biglietto intero a 15 euro per ciascuna, con varie riduzioni per iscritti Fai, ragazzi dai 6 ai 18 anni, persone con disabilità; gratis per bimbi fino a 5 anni). Alla Palazzina Appiani parte, alle 15 e alle 15.30, una caccia al tesoro per tutta la famiglia, alla scoperta delle bellezze architettoniche del parco, con indovinello e premio a fine itierario. A seguire, alle 16 e alle 16.30, è proposta una passeggiata con tanto di mappa alla scoperta della storia della mitica Expo del 1906.