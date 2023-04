I segreti della necropoli raccontati in un libro

Presentazione del libro "Frammenti di vite passate: la necropoli di via Arluno a Pogliano Milanese" domani alle ore 21 nella sala consiliare di Pogliano. La pubblicazione scientifica di 103 pagine, dedicata a don Giulio Magni, parroco molto amato e grande studioso di storia locale, descrive la scoperta fatta nel 2015 in via Arluno: si tratta di 17 sepolture in anfora di datazione compresa tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. Il prezioso lavoro scientifico è stato realizzato dalla Sopraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana, finanziato dal Gruppo Cap e dal Comune. Insieme agli archeologi e agli antropologi che hanno seguito le operazioni di scavo e di analisi dei reperti rinvenuti (alcuni davvero particolari e unici per la zona), domani sarà possibile conoscere com’era la comunità poglianese duemila anni fa. Sabato alle ore 16, presso il Museo civico Sutermeister di Legnano, sarà inaugurata una sala interamente dedicata alla necropoli poglianese. Ro.Ramp.