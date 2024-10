I rifiuti di via Adamello: "È una terra di nessuno vicino a Fondazione Prada"

Bottiglie, sacchetti, fazzoletti, preservativi usati, torsoli di mela: un tappeto di rifiuti si stende nel parcheggio di via Adamello, a pochi metri dalla Fondazione Prada e dal futuro Villaggio Olimpico - in costruzione dall’altro lato di via Lorenzini. "È una zona un po’ abbandonata", commenta Silvia Mazzoni, che abita vicino. "È terra di nessuno - rilancia Michele Carmo, che vive nel condominio di fianco - Il parcheggio è anche area di spaccio e prostituzione". C’è anche un sito che lo “consiglia“ come zona dove appartarsi. "L’area è privata - spiega Michele - Finché c’era la Boehringer ci pensavano loro a farla pulire, ora invece è un caos. Ma basterebbe accendere i lampioni!". Il problema prosegue nella zona incolta e malamente recintata - di pertinenza comunale - che corre lungo il parchetto adiacente, oggetto di frequenti lamentele dei residenti, che hanno avvistato topi, biciclette, boiler e alberi caduti. "Ci abitavano pure dei senzatetto", aggiunge Silvia. Insomma, non male per un’area al centro di grandi trasformazioni urbane e cuore della Milano del futuro.

Thomas Fox