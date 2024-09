I pensionati scendono in piazza: "Più zone 30"

Più zone a velocità massima 30 chilometri orari per prevenire incidenti stradali, pedonalizzazione delle piazze, percorsi sicuri per gli spostamenti a piedi. Sono le proposte rilanciate ieri dai sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, che si sono riuniti in piazza Minniti nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Siamo tutti pedoni“. Un appuntamento che con l’obiettivo di promuovere una nuova idea di mobilità e spazio, in linea con il tema centrale dell’edizione 2024: “La condivisione degli spazi pubblici”. "Tra i soggetti fragili sulle strade ci sono gli anziani – spiega Massimo Bonini, segretario generale dello Spi Cgil di Milano – e bisogna dare atto che il Comune si sta impegnando per un cambiamento". Hanno aderito, tra gli altri, l’assessora alla Mobilità Arianna Censi e la presidente del Municipio 9 Anita Pirovano. A.G.