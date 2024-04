I palestinesi:: "Saremo 5mila. Niente scontri"

Al corteo per la Festa della Liberazione, il 25 aprile, l’associazione dei palestinesi in Italia sarà presente con un proprio spezzone, a cui si attende la partecipazione di "5 mila persone da tutto il Nord Italia. Inviteremo tutti gli amici della Palestina". Parole del presidente dell’associazione palestinesi (Api) in Italia, Mohammad Hannoun (nella foto), a margine della manifestazione per la Palestina e per la giustizia climatica che si è svolta ieri a Milano.

Hannoun non teme scontri alla manifestazione per la festa della Liberazione: "Noi non partecipiamo al 25 Aprile per attaccare o criticare qualcuno. Lo spirito del 25 Aprile è quello di ricordare i partigiani che si sono sacrificati per la libertà. Una festa del genere a chi fa paura? Chi è fascista ha paura di essere presente. Chi vive lo spirito della liberazione, non deve averne paura".