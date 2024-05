I nuovi treni Donizetti? Bellissimi, ma non per le linee più affollate

Moroni

Lo stiamo leggendo negli ultimi tempi sulle principali testate della Lombardia: i treni "imputati" sono i nuovissimi ETR 203/204 "Donizetti" acquistati da Regione Lombardia. Però, precisiamo che non sono stati accantonati come molti pensano, ma sono stati dirottati su altre linee a bassa capacità, oppure vengono usati in fasce dove non sono richieste composizioni robuste, nel senso di numerosi vagoni. Questi nuovissimi elettrotreni sono adatti per andare a sostituire le care e vecchie Ale 582, che venivano usate su linee poco frequentate. Purtroppo gli ETR 203/204 vengono impiegati anche sulle linee dove le composizioni erano più numerose e dove c’era più richiesta. Non permettono di trasportare un numero sufficiente di viaggiatori. Faccio qualche esempio. La massima composizione "medie distanze" era di otto carrozze, con una capienza di circa 670 viaggiatori. Oggi una composizione di "Donizetti", quattro carrozze più eventuali altre quattro arriva, a una capienza attorno ai 600 posti, di cui 500 a sedere.

Nicolò Miani, Arcisate (Varese)

La conclusione che si può trarre dalla mail del nostro lettore e affezionato corrispondente Nicolò è una sola. Nessuno vuole rottamare o pensionare anzitempo i "Donizetti". Sono in grado di svolgere egregiamente il loro compito su linee meno frequentate e dove la composizione dei treni può essere relativamente limitata. Ma sulle linee più affollate, sulle le linee dei pendolari, soprattutto nelle ore di punta, s’impone l’impiego (ovviamente preceduto dall’acquisto) di nuovi treni regionali con una capienza adeguata.

