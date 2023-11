I magnifici 11 premiati col San Martino

Sono undici i cittadini bollatesi che hanno ricevuto la benemerenza “Città di Bollate“: un medico, un giornalista, un sacerdote, un pasticcere e alcuni sportivi tra le persone premiate. La consegna del ringraziamento a cittadini, enti e associazioni che si sono distinti per impegno e donazioni è avvenuta in collaborazione con l’amministrazione comunale di Bollate e si è svolta al teatro LaBolla.

"Il San Martino è un momento importante per valorizzare storie, passioni e situazioni di Bollate che si sono tradotte in qualcosa di buono per l’intera comunità, per la crescita e il lustro di tutti noi bollatesi – , hanno spiegato il sindaco Francesco Vassallo e il presidente del Consiglio comunale Riccardo Braga –. È un momento di valorizzazione delle nostre eccellenze di cui andiamo particolarmente orgogliosi per il valore simbolico ed emotivo che porta con sé. Ci auguriamo una grande partecipazione della cittadinanza con l’obiettivo di rafforzare sempre di più il senso di comunità e di bellezza, intesa nel senso più ampio del termine".

I premiati sono Gianluca Polvani, medico del Monzino, Rodolfo Carli, per l’attività di volontariato su accoglienza, giovani e anziani, Paolo Nizzola, giornalista attivo sulla storia di Bollate e nella promozione del jazz, don Maurizio Pessina, per 11 anni nella parrocchia di Bollate e don Vittorio Landriani, parroco a Cascina del Sole.

La civica benemerenza è andata a Daniele Cimino, per i 30 anni di attività pasticcera, al gruppo Salvataggio di Gaia Sport (composto da Luca Carsana, Enzo Brucoli, Jessica Vaira, Mattia Gennaro, Filippo Bonissoni) all’Accademia Vivaldi per l’attività pluriennale e l’accompagnamento musicale dell’amministrazione, a Cesare Biggi, che gestisce un’attività centenaria e, alla memoria, a Maria Gloria Manzoli per il volontariato a Ospiate.

Da.Fa.