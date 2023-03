I lavori sui binari dopo l’incidente

Lavori rigorosamente in notturna, dalle 22 alle 5 del mattino, in campo 12 operai specializzati, una gru, due sollevatori e un escavatore, l’operazione demolizione per la vecchia passerella sopraelevata dei binari è entrata nel vivo. Le operazioni di smantellamento del manufatto, ultimo "residuo" della stazione pre restyling, sono partite lunedì notte e si concluderanno, da cronoprogramma comunicato da Atm, entro la fine della settimana. I lavori procedono per fasi: rimozione di ciò che rimaneva delle scale di accesso, e infine, a tranche, demolizione del sovrappasso. La passerella era rimasta in piedi per un troncone dopo l’interruzione brusca dell’avvio smantellamento lo scorso 31 agosto, a causa del crollo della gru sui binari. Dopo alcuni mesi di sequestro per indagini in corso sull’incidente, Atm aveva annunciato la demolizione come prossima nelle scorse settimane. Ai lavori in corso assistono, anche nelle ore diurne di fermo cantiere e opere "di corredo", molti curiosi. L’intervento notturno non ha richiesto particolari misure o l’interdizione al traffico sul piazzale, la gru porta il marchio di Vernazza Autogru, il colosso del sollevamento che già scese in campo in settembre per lo spostamento dei mezzi incidentati. M.A.