I laboratori nelle scuole per prepararsi al museo

Dalla periferia una lezione sull’importanza della didattica esperienziale e sulla collaborazione tra pubblico e privato a favore della povertà culturale. È MusEdu arte e scienza tra scuola e museo, progetto ideato da Fondazione De Agostini, con la collaborazione dell’Università Bicocca e il patrocinio del Comune, costruito per le scuole primarie i che operano in contesti culturali difficili. Il progetto, gratuito, riguarda la formazione all’arte (per le classi terze) e alla scienza (per le classi quarte) per i bambini e docenti, con laboratori che preparano alla seconda fase, la visita al museo. Due quelli cittadini aderenti: la Pinacoteca di Brera e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. MusEdu coinvolge 12 scuole primarie, 1.600 studenti, 300 insegnanti e sei Istituti comprensivi di periferia: IC Renzo Pezzani (zona 4), IC Scialoia (zona 9), IC Console Marcello (zona 8). Da gennaio a maggio sarà la volta di I.C. Ermanno Olmi (zona 9), IC Fabio Filzi (zona 5) e IC Calasanzio (zona 7). Realtà delicate come la scuola primaria via De Rossi, parte dell’IC Console Marcello: "Il nostro quartiere - spiega la dirigente dell’IC, Maria Luisa Di Nardo - è multietnico, con famiglie in difficoltà economiche e i bambini hanno minori opportunità culturali".

I laboratori di MusEdu sono tenuti dagli studenti di Scienze della formazione primaria dell’Università Bicocca, come Chiara Bertona cha ha tenuto il laboratorio nella scuola di via De Rossi: "Questo consente a noi di formarci e ai bambini di capire che la scienza non è solo qualcosa di difficile ma è soprattutto farsi delle domande".

In Italia le visite ai musei non sono possibili per tutti, nel 2022 solo l’11,3% dei nuclei familiari a basso reddito li hanno visitati, contro il 36,9% delle famiglie ad alto reddito: "Vogliamo portare i bambini nei musei e molti di loro neanche li conoscono. Il nostro obiettivo – afferma Marcella Drago, segretario generale della Fondazione De Agostini - è ampliarle questo progetto, costruendo un sistema con partner come in questo caso Fondazione Bpm, che collaborino sia a Milano che in altri territori periferici d’Italia".

