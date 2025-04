I guai di via Salomone: "Restyling di facciata. Lavoriamo per rinascere"

A marzo del 2017, le case Aler di via Salomone erano state sotto i riflettori perché tra le mete scelte da Papa Francesco per la sua visita a Milano. Sono passati quasi 10 anni da allora. Nel frattempo ci sono stati interventi di riqualificazione, sono aumentate le iniziative sociali e ci sono stati cambiamenti a livello viabilistico. Ma la strada è ancora lunga.

"Abbiamo fatto una bella lotta come comitato", dice Silvana Gallo, colonna di “Salomone Rinasce“, avvertendo che però non bisogna farsi ingannare dall’appartenza. Intanto, segnala “l’inciviltà“, "di pochi, che però è un problema per tutti". Quanto alle palazzine, "a vederle sono migliorate ma dentro ci sono tante pecche, come perdite di acqua". Loda la presenza di associazioni. Gallo segnala però problemi a livello di viabilità: "Sulla ciclabile c’è poco passaggio, in compenso per realizzarla è stata ristretta una strada su cui passano le bisarche, che qui parcheggiano pure. Quindi la visibilità si riduce. Ci sono stati incidenti. Ed è un punto di passaggio importante: ci sono tanti bambini che attraversano per andare in oratorio". Tra i punti di forza, "abbiamo un parco che è meraviglioso ed è comunale".