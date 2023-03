I Ghost tornano il 29 maggio all’Ippodromo

Dal Forum di Assago all’Ippodromo Snai di San Siro. Un anno dopo il loro precedente show nell’arena al chiuso alle porte di Milano (5 maggio 2022), i Ghost del Papa Emeritus e dei suoi Nameless Ghouls sono pronti a celebrare di nuovo il loro rituale metal nel capoluogo lombardo. Ma questa volta all’aperto. Il promoter Vertigo ieri mattina ha annunciato che la band svedese sarà di scena all’Ippodromo Snai di San Siro, a pochi metri da piazzale Lotto, il prossimo 29 maggio nella cornice del Milano Summer Festival. Ad aprire lo spettacolo dei Ghost saranno i Death SS, storico gruppo heavy metal italiano. La prevendita dei biglietti è già partita sul sito di Metalitalia e da domani alle 10 continuerà sul sito di Ticketone.

Le premesse per un grande show ci sono tutte. Sì, perché i Ghost sono una delle band dell’universo metal, hard rock, pop rock – il genere varia a seconda delle canzoni e degli album – più in crescita dell’ultimo decennio. Il disco più recente, “Impera’’, pubblicato l’11 marzo 2022, ha scalato le classifiche e ha consentito alla band capitanata da Tobias Forge (nella foto), “deus ex machina’’ del progetto Ghost, di mettere in piedi un grandioso tour tra Europa e Stati Uniti. Un tour che ripartirà in primavera e tornerà a toccare l’Italia e, ancora una volta, Milano. La location scelta per la tappa meneghina del 29 maggio è ambiziosa: l’Ippodromo Snai di San Siro può contenere fino a 25 mila persone. Ma la band svedese è pronta a fare un ulteriore salto in avanti in fatto di numeri. La scelta dell’Ippodromo testerà la crescita del loro gradimento in Italia nell’ultimo anno. Al Forum di Assago, infatti, i Ghost non registrarono il tutto esaurito, ma un parterre sold out e carico di passione. San Siro sarà la prova del nove per il Papa Emeritus e i suoi Nameless Ghouls.

Massimiliano Mingoia