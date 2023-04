I fondi del Pnrr Con tre milioni di euro l’istituto Fermi si mette il cappotto

di Alessandra Zanardi

Grazie ai fondi del Pnrr, la scuola Fermi si mette il cappotto. Confermato il finanziamento di 3 milioni 200mila euro che, ricompreso nelle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, consentirà l’efficientamento energetico di uno degli istituti comprensivi di San Giuliano, dove verrà realizzato un importante pacchetto di migliorie. La creazione di un cappotto isolante, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli infissi sono le principali opere che verranno eseguite, con l’obiettivo di aumentare la tenuta termica degli ambienti. L’intervento consentirà al plesso uno scatto di due classi energetiche. Gli uffici del Comune sono ora impegnati nella predisposizione dello studio di fattibilità dell’intervento; seguirà la gara per l’assegnazione dei lavori, con l’apertura del cantiere entro il 30 novembre. "Queste risorse - osserva l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Garbellini - costituiscono una grande opportunità per migliorare l’edilizia scolastica. Siamo felici di aver ottenuto una grossa somma per realizzare importanti interventi alla Fermi. È doveroso evidenziare che l’assegnazione di questi fondi ha comportato un lavoro sfidante e complesso per tutta la struttura comunale". "La scuola è luogo di formazione - aggiunge l’assessore all’Educazione Maria Grazia Ravara -. Compito dell’Amministrazione è, da un lato, far sì che i giovani abbiano un servizio di qualità e, dall’altro, che crescano in strutture accoglienti e sostenibili, anche attraverso la sperimentazione di fonti energetiche alternative. L’edilizia scolastica è per noi una priorità. Sono state presentate ulteriori richieste di fondi per l’efficientamento energetico di altri edifici pubblici, che auspichiamo vengano accolte".