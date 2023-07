I due amici-volontari trionfano al Faes Ora il viaggio in bici fino ad Amsterdam

Amici, compagni di studio e di volontariato per l’associazione Cometa: Teodorico Colombo e Filippo Catapano sono arrivati insieme al traguardo del liceo scientifico Faes, con il 100. Nella loro scuola sono tre i 100 allo scientifico, più un cento e lode, (di Gabriele Trotta) al classico. A giugno, prima della maturità, i due amici erano anche partiti insieme per fare gli educatori dei più piccoli in campeggio. "Filippo è sempre stato bravissimo a scuola", racconta Teodorico, che col suo tema sull’attesa ha sorpreso e fatto commuovere la commissione. Tanto che all’orale è stato invitato dal presidente a leggerlo ad alta voce: è partito dal viaggio di Telemaco in cerca del padre e dal viaggio di Dante per arrivare in Paradiso. "Un’emozione", sorride festeggiando il ritorno della “vecchia maturità“, "perché rispecchia il lavoro di cinque anni".

Prossimo obiettivo: Fisica, alla Statale. "In contemporanea però mi piacerebbe studiare Teologia alla Santa Croce – sottolinea Teodorico –: sono partito dal dubbio fra Fisica e Filosofia, che voglio comunque studiare da solo, per me. Alla base di tutte e tre ci sono sempre le domande e il voler capire come funziona il mondo". Intanto lo esplorerà in bicicletta: insieme a un amico si preparano da mesi per raggiungere Amsterdam da Milano, sulle due ruote.

Si.Ba.