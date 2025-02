I corsi di Comune e Sodexo per l’educazione alimentare

"A mangiare bene si impara da piccoli". All’insegna di questo slogan il Comune di Rho ha avviato una collaborazione con Sodexo, gestore delle mense scolastiche, per proporre agli alunni delle scuole cittadine diversi progetti di educazione alimentare, dai food lab agli incontri "Il senso della verdura e della frutta". Passando per il progetto "Pesiamo gli avanzi". Nel primo caso si tratta di veri e propri laboratori che, attraverso un percorso di giocano e scoperta, insegnano ai più piccoli a in modo salutare e nutriente senza lasciarsi ingannare dalle trappole della pubblicità. Nel secondo caso l’obiettivo è quello di imparare a conoscere le diverse varietà di frutta e verdure, le loro proprietà salutari, e l’importanza del consumo a tavola. Si utilizzano i sensi per giocare con frutti, verdure e ortaggi. E infine il progetto sullo spreco alimentare, avviato in forma sperimentale ad aprile dello scorso anno, per insegnare agli alunni a prendere coscienza di quanto viene sprecati a tavola.

Roberta Rampini