I consiglieri comunali al Cpr I dem vanno all’attacco: "Centro totalmente inutile"

Sopralluogo di sei consiglieri comunali di maggioranza e opposizione nel centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli. Ieri i dem Daniele Nahum e Alessandro Giungi (presidente e vice della sottocommissione carceri di Palazzo Marino), Gabriele Rabaiotti (lista Sala), Francesca Cucchiara (Europa Verde), Alessandro Verri (Lega) e Chiara Valcepina (Fratelli d’Italia) hanno ispezionato i locali del Cpr, dove attualmente sono trattenute 28 persone in attesa di essere riportate nei Paesi d’origine. Due delle tre sezioni sono chiuse per lavori di ristrutturazione, visto che alcune proteste le hanno danneggiate e rese inagibili. Al termine della visita, i due esponenti del Partito democratico, ringraziando "la Prefettura e le forze di polizia per la totale disponibilità fornita durante il sopralluogo", hanno sottolineato, a loro modo di vedere, le criticità più evidenti: "Siamo stati informati che è già successo in diverse occasioni che minorenni siano stati portati al Cpr e poi, solo a seguito di un esame radiologico, portati in altra struttura. Questo passaggio in un Cpr da parte di minorenni – hanno aggiunto Nahum e Giungi – è qualcosa di ovviamente inaccettabile e che deve essere in tutti i modi evitato". E ancora: "Ci è stato riferito che sono frequentissimi i casi di autolesionismo, di cui almeno una decina all’anno relativi a tentati suicidi o tagli autoinflitti".

Conclusione: "Abbiamo toccato con mano la totale inutilità dei Cpr e il fallimento completo della legge Bossi-Fini". Al Pd ha risposto il deputato di FdI Riccardo De Corato: "Sono a dir poco penosi! Queste dichiarazioni di esponenti di centrosinistra non mi stupiscono poiché rappresentano, ancora una volta, la totale protezione che loro hanno nei confronti di clandestini, malviventi e irregolari". N.P.