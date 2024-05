I consigli della nutrizionista. I segreti nelle etichette e nelle modalità di cottura

Focus nutrizionale su allergeni, modalità di cottura ed etichetta nutrizionale con Ilaria Antonucci, nutrizionista. Un’iniziativa promossa dall’accademia Mille Gusti di Daniel Rios insegnante di Afol e dall’associazione Cuochi Italiani. Al corso hanno partecipato molti amanti della cucina che hanno ricevuto un attestato. Ecco i suggerimenti di Ilaria Antonucci.

Quali alimenti possono aiutare a sgonfiare la pancia?

"Il gonfiore a livello addominale può derivare da tanti fattori: da un semplice surplus calorico o da una disbiosi fermentativa causata da una alimentazione eccessivamente ricca di carboidrati complessi e zuccheri o può essere il sintomo correlato a patologie. In primis, bisognerebbe conoscere la causa della sintomatologia. Non esiste un alimento specifico anti-gonfiore, come non esiste un alimento miracoloso che fa dimagrire. È sempre la somma che fa il totale, quindi il consiglio è quello di seguire un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano. Parlando di un soggetto sano bisognerebbe porre maggiore attenzione agli alimenti che appartengono al regno vegetale (frutta e verdura, i cereali integrali e i tutti i derivati ricchi di fibre). I vegetali che più di tutti aumentano la formazione di gas intestinali sono i legumi. Consumarli sotto forma di passato, crema o purè può renderli più tollerabili a livello intestinale. Alcuni tipi di verdura, inoltre, favoriscono la produzione di gas intestinali a causa della presenza di specifici composti e tra questi abbiamo i cavoli, i cavolini di Bruxelles, i broccoli, i cavolfiori, le verze, le cime di rapa, ecc.. Inoltre, è consigliabile limitare l’assunzione della frutta molto zuccherina come le banane, le albicocche, le prugne, i fichi e, in generale, di tutta quella molto matura, comprese mele e pere, preferendo sempre frutti un po’ più acerbi o al giusto grado di maturazione".

Come facciamo colazione per caricarci di energie?

"Una colazione energetica ideale dovrebbe apportare tutti i macronutrienti necessari. Questo vuol dire che dovrebbe contenere una fonte di: carboidrati, come pane integrale, fiocchi di avena o altri cereali; una fonte di proteine, come yogurt, latte; una fonte di Grassi, come burro di arachidi 100%, frutta secca e infine una fonte di sali minerali e vitamine come un frutto".