I cinquant’anni del Muleto: cucina con amore

Oliva

Quella di questa settimana è la storia di un compleanno speciale: 50 anni di gestione di un ristorante in corso Ventidue Marzo. Lui è Pasquale, originario di Grottaglie, dalle parti di Reggio Calabria. Come tanti suoi conterranei, arriva nel capoluogo lombardo pieno di speranze, giovanissimo, a 14 anni, e si rimbocca le maniche. Fa il cameriere, aiuta dove c’è bisogno e insieme a uno zio prova anche ad avviare un’attività in periferia. Ma la svolta avviene il primo novembre del 1973, quando rileva la gestione di un ristorante che già esisteva e decide di portarlo avanti da solo. Si tratta de "Il Muleto", che, come rivela già il nome – è specializzato nella cucina veneta – in dialetto muleto significa mulo. Pasquale, col passare del tempo, decide di trasformare l’identità del ristorante facendolo più proprio, ed è così che la sua cucina diventa un punto di riferimento nel quartiere per gli amanti del pesce. Dagli anni Settanta fino ad oggi si viene qui per assaggiare curatissimi piatti di salmone, succulente tartare e spaghetti alle vongole, tutto preparato con materie prime selezionate di persona presso piccoli fornitori del Sud Italia, quell’amore per le origini e per una qualità genuina come una volta, che Pasquale non ha mai tradito. Le specialità del giorno sono sempre diverse, per coccolare i clienti affezionati che non mancano di passare di qui non appena possono. La signora Cristina, una delle più affezionate frequentatrici del Muleto, insieme con la moglie di Pasquale, Silvana, sono sposati da più di quarant’anni, vogliono celebrare in grande questo importante anniversario, riconoscendo il valore di una gestione che ha attraversato la crescita di Milano e i suoi continui cambiamenti senza mai perdere la sua identità e il suo rapporto umano e forte con tutti gli interlocutori, dai fornitori ai clienti al personale. "La sua casa è questa", dice con grande amore la moglie Silvana, che va ad aiutare il marito nei fine settimana. "Per i nostri ragazzi noi siamo dei genitori, al punto che molti clienti pensano che la gestione sia tutta in famiglia".

Ristorante al Muleto - Corso Ventidue Marzo, 57 – Tel. 02 45473955