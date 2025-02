"I black-out danneggiano case e negozi"

Raccolta di firme a Pregnana Milanese per denunciare i continui black-out che danneggiano residenti e commercianti e chiedere al Comune di farsi portavoce del problema nei confronti del gestore dell’infrastruttura elettrica.

Il problema è noto da tempo, tant’è che qualche mese fa il sindaco pregnanese Angelo Bosani, insieme ad altri sindaci del territorio, avevano scritto una lettera all’azienda elettrica per lamentare i continui sbalzi di corrente. L’azienda si era assunta l’impegno di monitorare la situazione e intervenire. Purtroppo però negli ultimi mesi nella zona di Via Roma e nelle vie limitrofe residenti e commercianti stanno vivendo una situazione ancora più grave e insostenibile: blackout elettrici frequenti e prolungati, che paralizzano la vita quotidiana e le attività economiche.

"L’episodio più recente, avvenuto nei giorni scorsi, ha lasciato intere abitazioni e negozi senza corrente per oltre 13 ore consecutive, con gravi disagi sia per le famiglie, costrette a fronteggiare temperature rigide senza riscaldamento e illuminazione, sia per i commercianti, impossibilitati a lavorare e con danni economici per la mancata operatività", raccontano in una lettera i promotori della petizione. Qualcuno ha chiesto informazioni in Comune, i tecnici hanno preso nota dei problemi, ma trattandosi della rete elettrica privata, non possono intervenire. "Di fronte a questa impasse istituzionale abbiamo deciso di mobilitarci e lanciare una petizione pubblica".

La petizione "Il degrado e l’obsolescenza della rete elettrica locale richiedono un intervento urgente, non più rinviabile" è già stata sottoscritta da tanti residenti e commercianti.

Roberta Rampini