I bimbi a scuola imparano il primo soccorso

Si conclude l’attività del gruppo Formazione SOS Novate per l’anno accademico 2024-25. Il gruppo, capitanato da Massimiliano Aliprandi, è formato da medici anestesisti rianimatori, infermieri di area critica e soccorritori esperti. Oltre al corso di soccorritore, sono state tante le attività, corsi rivolti alla cittadinanza con diversi target e diversi obiettivi tra cui il modulo scuola d’infanzia per insegnare ai bimbi dell’ultimo anno a chiamare il numero unico emergenza 112. Il modulo scuola elementare per insegnare a tutti gli scolari come chiamare il NUE112, lavare bene le mani, lavare bene i denti, bloccare un trauma. Il modulo scuole medie per insegnare il protocollo BLS, il massaggio cardiaco in caso di arresto, agli studenti delle classi terze. Una serie di incontri nelle scuole novatesi e bollatesi.

Davide Falco