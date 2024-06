I 700 studenti dell’orchestra del liceo Tenca

La Sala Verdi del Conservatorio di Milano è stata palcoscenico dell’Orchestra sinfonica del liceo Statale Musicale Carlo Tenca. Tra gli ospiti in sala, ad applaudire gli studenti, c’era anche il senatore a vita Mario Monti. "Il liceo musicale Carlo Tenca nasce nel 2010, con la riforma degli ordinamenti scolastici, proseguendo la lunga sperimentazione musicale già esistente nell’istituto – spiega il preside Mauro Agostino Donato Zeni –. Da tre anni è stata costituita un’orchestra sinfonica stabile". La compagine orchestrale è composta da più di settanta studenti e da alcuni docenti del liceo. "Un progetto che, al suo terzo anno di attività, ha già all’attivo due importanti riconoscimenti – sottolinea il dirigente scolastico –: il conseguimento del primo premio assoluto al XII Concorso Internazionale Città di Palmanova Premio (Premio Unesco 2024), attività realizzata con il sostegno di Fondazione Cariplo, e al VII Concorso Nazionale “Scuole in Musica” di Verona nel 2023". Martedì alle 20, in Conservatorio, il riconoscimento di tutto il pubblico che ha chiuso così, emozionato, l’anno scolastico, prima delle vacanze estive o della tanto attesa maturità.

In programma un viaggio attraverso le musiche di Nino Rota, Malcolm Arnold, Artur Marquez, e due elaborazioni originali dalle musiche di Carl Orff e Richard Wagner. Non è mancato un omaggio al maestro Bruno Bettinelli nell’anniversario della sua nascita. Ieri sera sono stati invece gli studenti del liceo coreutico Tito Livio a concludere in bellezza (e in punta di piedi) le lezioni sul palcoscenico del Teatro Carcano con lo spettacolo “Metamorphosis“.

Si.Ba.