I 40 anni della Civica di musica: "Il sogno di Villa Ghirlanda si avvera"

"Era il mese di settembre del lontano 1984. Nasceva, per volontà dell’amministrazione comunale, la nostra scuola civica di musica. Nella sede di Villa Ghirlanda Silva venivano individuati 4 aule per iniziare l’attività. Si contavano all’inizio circa 70/80 allievi che principalmente frequentavano le classi di pianoforte, chitarra classica, violino, clarinetto, tromba. Sono passati 40anni da allora e oggi la civica scuola di musica annovera circa 400 iscritti con un forte aumento dell’offerta formativa". Così il direttore della scuola dedicata a Salvatore Licitra, il professor Andrea Romano, ricorda gli albori della civica, che festeggia l’importante traguardo. "L’anniversario coincide con un altro momento importante per la città: la presa in consegna da parte della città di Villa Ghirlanda Silva". Due avvenimenti fondamentali, come ha sottolineato l’ex sindaco Daniela Gasparini che all’epoca era assessore alla Cultura.

"Quarant’anni fa il mio sogno di aprire una civica scuola di musica prese vita. L’obiettivo era di offrire ai giovani un luogo dove incontrarsi, imparare e crescere attraverso l’arte. Contro ogni previsione e nonostante un bilancio comunale limitato, la proposta trovò terreno fertile. Grazie al sostegno di Balilla Paganelli, che fornì risorse e strumenti, e di Ottorino Traballi, che con una performance lirica in giunta convinse i più scettici, la delibera venne approvata all’unanimità". Lina Bodini fu la prima direttrice. Il successo non tardò ad arrivare. "Dopo pochi anni, la scuola era cresciuta da richiedere spazi più ampi – ha continuato Gasparini -. Nel 1993 fu spostata in via Martinelli, ma nel 2013 riuscii a riportare la scuola nel contesto rinnovato di Villa Ghirlanda, creando un polo culturale sinergico con Mufoco, l’arena estiva, Il Pertini. Oggi, dopo 40 anni, la scuola è riconosciuta come una delle più importanti della Lombardia. Ha formato generazioni di musicisti". Basti pensare a Giampiero Spina, docente dal 1998, chitarrista jazz tra i più conosciuti e apprezzati della scena musicale milanese e italiana. O a Eleonora Marazzita in arte Ellen, cantautrice cinisellese e docente, che è impegnata nel suo terzo disco.