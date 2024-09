I 25 anni del Festival Sapori. L’anfiteatro di Pieve Emanuele intitolato alla Magna Grecia

"Anfiteatro Magna Grecia" si trova nel parco del municipio di Pieve Emanuele in via Viquarterio. Da ieri l’area feste del Comune ha un nome ufficiale. Lo ha deciso l’amministrazione comunale con una delibera di giunta che si è riunita per l’occasione venerdì scorso. Un modo ufficiale per dire grazie a chi da 25 anni con un manipolo di volontari organizza una festa che è la sintesi di integrazione e inclusività: l’associazione Magna Grecia, con il festival sapori, colori e musiche. "Al culmine di una grande serata di musica e sorprese alla festa Colori Sapori e Musica abbiamo voluto intitolare l’anfiteatro del comune dove si svolge la festa all’associazione Magna Grecia - spiega il sindaco Pierluigi Costanzo -. Insieme all’assessore alla Cultura Mina Paoletti e a tutta la giunta abbiamo scoperto la targa che verrà apposta sotto il palco centrale che tutti gli anni si infiamma di musica e cultura durante la festa". Felicità e commozione sul palco insieme a Stefano Scuncia, presidente dell’associazione, che ha faticato a mantenere le lacrime, e i tanti volontari che animano questo evento che luogo di integrazione dei popoli a partire dai migranti del sud che negli anni ’60 e ’70 lasciarono le loro terre per trasferirsi all’ombra della madonnina. "Questa bellissima festa e l’associazione Magna Grecia hanno lasciato il segno a Pieve Emanuele e questo è il giusto riconoscimento per il lavoro che da tanti anni portiamo avanti insieme sul territorio", ha aggiunto il sindaco. Quella che si è conclusa domenica è stata davvero un’edizione speciale.

Mas.Sag.