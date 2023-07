Humanitas di Rozzano vince il "Torneo Milano solidale" per i minori vittime di maltrattamento

Medici in campo: la squadra di Humanitas (nella foto) vince il “Torneo Milano solidale“ per i minori vittime di maltrattamento. Tolti camici, divise, cravatte, mascherine e guanti, dopo i turni in ospedale e in università, i professionisti di Humanitas hanno indossato la casacca verde della squadra di calcio a sette per il Torneo Milano solidale organizzato da Sportland in sostegno dell’Associazione Caf, Centro italiano dedicato all’accoglienza, alla terapia e allo studio del maltrattamento infantile e dell’abuso sessuale sui minori. La finale si è disputata sul campo di calcio del Cimiano Sports Center. Con la squadra di Humanitas in finale è arrivata quella della Rsm Italy, Società di revisione contabile. Ha vinto ai calci di rigori l’Humanitas sotto una pioggia torrenziale. Alla squadra di Rozzano sono andati anche due altri premi: miglior attaccante a Matteo Parrello e miglior difensore a Joseph Tavilla. Ai secondi classificati è andato il premio Fair Play e quello come migliore giocatore del torneo ad Andrea Ventura. L’iniziativa, giunta alla dodicesima edizione, ha come scopo il sostegno alle attività dell’associazione Caf a favore dei minori ospiti delle comunità residenziali. Dal 2010, il torneo ha coinvolto oltre 500 professionisti e ha permesso di raccogliere più di 420mila euro per i progetti di accoglienza e cura di bambini e ragazzi in difficoltà. Mas.Sag.