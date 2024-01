Hashish e funghetti allucinogeni in casa: bloccato dalla polizia

Quel cambio di velocità improvviso ha subito insospettito gli agenti del commissariato Lorenteggio, che hanno deciso di fermare il passante insolitamente frettoloso. Così hanno scoperto il motivo di tanta agitazione: il quarantaquattrenne italiano aveva con sé due pezzetti di hashish e 190 euro in contanti. Il controllo è andato in scena qualche minuto dopo le 17.30 di sabato in via Giambellino, a due passi dallo stabile in cui l’uomo abita.

La perquisizione dei poliziotti di via Primaticcio è proseguita nei minuti successivi proprio nell’appartamento del quarantaquattrenne: lì hanno trovato altri 14 grammi di hashish e quasi 16 di funghetti allucinogeni, oltre a un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento delle dosi. A quel punto, sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.