"Hashish di Bart Simpson a Milano: pusher bloccato nel parchetto"

I panetti di hashish con la foto di Bart Simpson nascosti sottoterra e sempre pronti all’uso. Un ventiseienne marocchino aveva trasformato una panchina del parco Caimera di via Don Rodrigo nella sua postazione per lo spaccio al dettaglio. Giovedì pomeriggio gli agenti della Mobile lo hanno arrestato proprio lì, dopo un breve inseguimento a piedi. Nei giorni scorsi, alcuni abitanti avevano segnalato la presenza quotidiana del pusher di origine nordafricana. Così è scattato l’appostamento degli agenti della sezione "Contrasto al crimine diffuso", coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Michele Scarola: alle 16.30 si è materializzato un ragazzo in motorino, poi risultato rubato; è sceso dallo scooter, ha salutato due giovani egiziani che erano già seduti e si è diretto verso il nascondiglio. Appena ha tirato fuori un panetto, sono intervenuti gli investigatori, che con l’aiuto delle unità cinofile ne hanno recuperati altri tre per un totale di 400 grammi.