Milano, 14 dicembre 2019 - Al via questa mattina “Happy Natale Happy Panettone”, la grande festa del panettone artigianale promossa da Confcommercio Milano con le Associazioni aderenti a Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio in corso Venezia 51 (MM1 Palestro). Nel cortile dello storico palazzo una tensostruttura ospita gli eventi di un intenso weekend dedicato al dolce tipico della tradizione milanese con il coinvolgimento di pasticceri, chef e panificatori per showcooking, masterclass e, ogni ora, degustazioni di panettoni dolci e salati. Ad aprire la due giorni “Il panettone si racconta. Tradizione, ricordi e futuro”. Per dialogare sul dolce tipico milanese, sulle sue origini, ma anche sulla sua evoluzione sempre più internazionale, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli hanno incontrato i giovani con lo chef Alessandro Borghese, il maestro panificatore Matteo Cunsolo e il maestro pasticcere, campione del mondo, Luigi Biasetto.

"Bisogna fare diventare panettone quello che è la pizza nel mondo, quello milanese artigianale è uno dei brand alimentari italiani più importanti, ha grande possibilità di crescita a livello internazionale - ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli -. Promuovere panettone significa promuovere Milano". Per il presidente di Confcommercio questo "è stato un anno difficile perché si risente ancora della crisi però bisogna guardare al futuro con ottimismo e fiducia e anche queste manifestazioni servono". Il sindaco Sala ha sottolineato come il panettone stia "unendo Nord e Sud" e stia diventando "una tradizione diffusa anche al Sud". "Vedo che se ne fanno di tanti tipi, io sono abbastanza tradizionalista, amo quello tradizionale", ha poi confidato.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Milano (rientra nel palinsesto delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per il “Milano Super Christmas 2019”) “Artisti del Panettone”, APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani), MN Holding, Bit, Homi e Tuttofood. e ha il patrocinio di Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e Regione Lombardia.