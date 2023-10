Halloween, al liceo Tito Livio un falò (simbolico) delle paure degli studenti

Milano – “Salottini di Halloween” fuori da scuola per buttare fuori le paure e cercare di superare l'ansia. Succede a Milano, alle porte del liceo classico Tito Livio (in contemporanea con Roma, all'istituto superiore Colombo). L'idea è di ScuolaZoo, la community di studenti, che parte da un sondaggio online. In occasione di Halloween ha infatti domandato ai suoi 4,2 milioni di seguaci quali fossero le più grandi preoccupazioni. Duemila le risposte arrivate.

In cima alla classifica delle ansie degli studenti ci sono la solitudine (45%) e il fallimento (33%), seguite dalla paura di “non realizzare i propri sogni” e di “non vivere pienamente”. C'è poi l'incubo di “essere ignorati” ma anche quello della "guerra".

Di qui l'idea di discuterne insieme nei "Salottini di Halloween". All'ingresso di via Circo ci saranno dei cartelli che invitano ad affrontare il tema senza girarci intorno: "E tu, di cosa hai paura?". Dopo il confronto in cerchio si bruceranno simbolicamente le paure in un distruggidocumenti.